Luis Alberto e il dilemma di Sarri: il Mago titolare nel Derby?

Maurizio Sarri deve ancora sciogliere il dubbio Luis Alberto verso il Derby: lo spagnolo non appare al meglio della condizione

La vigilia Derby in casa Lazio è agitata non solo per lo stato d’animo pessimo dovuto alla doppia sconfitta contro Salernitana e Feyenoord e per le poco rassicuranti condizioni di Immobile ma anche e soprattutto per la vicenda legata a Luis Alberto.

Come riportato da Corriere dello Sport e Il Messaggero, il Mago spagnolo, nonostante l’assenza per squalifica di Milinkovic-Savic, non è sicuro del posto. Da una decina di giorni il numero 10 lamenta un dolore all’anca che non gli permette di allenarsi al 100%. Spifferi sussurrano che molto sia legato al rapporto conflittuale con Sarri e alle tante panchine di questo inizio di stagione ma proprio il tecnico è il primo che vorrebbe averlo al 100% in questa situazione di emergenza. Il ballottaggio con Basic è aperto: tutti sperano che il Mago rispolveri le sue magie nella partita più importante dell’anno.