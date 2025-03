Luis Alberto: «Il Cadice è la mia squadra fin da piccolo...»

Le parole di Luis Alberto sul suo passato alla Lazio e sul suo presente al Cadice. Ecco cosa ha detto

Le parole di Luis Alberto a ‘El Pelotazo’ di Canal Sur, ha parlato della sua esperienza alla Lazio e non solo.

PAROLE– «Con il Cadice… è una cosa che ho sempre nel cuore perché è la mia squadra fin da quando ero piccolo. Mi sarebbe piaciuto giocare lì e non ne ho mai avuto l’opportunità. Mi piace tantissimo Cadice. Sono anche un grande appassionato del carnevale. Tutto influenza. Con il Cadice, se ti dico la verità, due anni fa, credo a dicembre del 2022, ho parlato molto con Manolo Vizcaíno (il presidente, ndr) perché non stavo attraversando un buon momento alla Lazio e pensavo che sarebbe successo. Ci ho provato, ma alla fine c’è stato un allenatore che mi ha visto con un’altra mentalità in quel mese e mi ha detto che non mi avrebbe lasciato muovere dalla Lazio, che dovevo dimenticare, che non mi avrebbe permesso di partire. Poi tutto si è fermato un po’ e non ne abbiamo parlato più »