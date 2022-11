Luis Alberto, altra panchina in vista? Basic insidia il Mago

Sarri tiene apertissimo il ballottaggio tra Luis Alberto e Basic: lo spagnolo verso l’ennesima panchina a vantaggio di una mediana più fisica

Il grande dubbio di formazione di Maurizio Sarri in vista del derby di oggi pomeriggio all’Olimpico (calcio d’inizio alle ore 18) è quello tra Luis Alberto e Basic. Come riportato dal Corriere dello Sport infatti, in questo momento non è assolutamente da escludere un’altra panchina per il Mago spagnolo.

Sarri teme la forza della Roma in ripartenza e l’impatto dei giallorossi di Mourinho sulle palle inattive. Per questo è tentato dall’idea di schierare una mediana più fisica con il croato a completare il terzetto con Cataldi e Vecino. A quel punto Luis Alberto verrebbe sganciato a partita in corso per cercare di dare imprevedibilità. Il risvolto della medagli sarebbe verificare lo stato d’animo del numero 10: un’eventuale bocciatura, perlomeno iniziale, potrebbe destabilizzarlo tanto da non riuscire ad incidere nel corso del match. Sarri scioglierà il dilemma a pochi minuti dall’inizio della stracittadina.