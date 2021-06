Luis Alberto non si ferma: corsa e allenamento anche in vacanza – FOTO

Luis Alberto non si ferma: anche in vacanza con la sua famiglia, lo spagnolo si allena per farsi trovare pronto alla ripresa

Luis Alberto non si ferma neppure in vacanza. Alle Maldive con la sua famiglia, con la quale sta trascorrendo qualche giorno di relax in attesa della ripresa della preparazione, prevista per luglio, il giocatore non smette di allenarsi.

Corsa sul tapis roulant con vista mare per il Mago, che vuole farsi trovare pronto alla ripresa degli allenamenti con mister Sarri.