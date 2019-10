Luis Alberto, magia in allenamento con la Spagna – VIDEO

Magia in allenamento firmata Luis Alberto, lo spagnolo questa sera sarà impegnato nel match contro la Svezia

Luis Alberto sta vivendo finalmente un periodo positivo dopo quello difficilissimo dello scorso anno. Lo spagnolo è partito benissimo in questa stagione con la maglia della Lazio e per questo è tornato anche a vestire la maglia della Nazionale spagnola.

Le Furie Rosse questa sera saranno impegnate contro la Svezia per staccare finalmente il pass per gli Europei del 2020. La speranza di El Mago è quella di scendere in campo e intanto fa numeri in allenamento. La sua punizione infatti è bellissima e non lascia scampo a Kepa.