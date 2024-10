Lucarelli su Castellanos: «Aveva solo bisogno di tempo e infatti ora sta dimostrando questo in campo»

Lucarelli, l’ex attaccante esprime parole di elogio nei confronti del Taty alla luce di questo suo inizio di stagione

Ai microfoni di TMW ha parlato Cristiano Lucarelli, il quale rilascia alcune dichiarazioni su Castellanos della Lazio confrontando la sua stagione e quella di Dovbyk. Ecco le sue parole sul biancoceleste

PAROLE – Dovbyk e Castellanos? Troppe volte in passato in Italia ci siamo lasciati andare a paragoni dopo poche prestazioni. Un giocatore per essere valutato nel miglior modo possibile secondo me deve fare almeno un campionato in Italia. Poi alla fine si possono tirare le somme sul reale potenziale di un calciatore. Questi due calciatori hanno dimostrato di avere delle potenzialità, poi la differenza tra un campione e buon giocatore sta in quante volte durante l’arco di 38 partite riesce a dimostrare il proprio valore