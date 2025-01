Lovisa (ds Juve Stabia): «Floriani? E’ un calciatore fantastico ed è pronto per il grande salto di categoria»

Lovisa, il dirigente del club campano rilascia alcune dichiarazioni elogiando l’ex calciatore biancoceleste che si sta facendo valere

All’Hotel Hilton di Roma hai microfoni dei cronisti presenti ha parlato il ds della Juve Stabia Lovisa, il quale si è espresso con parole di elogio nei confronti di Floriani Mussolini alla luce delle sue prestazioni con il club campano. Ecco cos ha detto sull’ex biancoceleste

GRANDE SALTO – Se Floriani è pronto per giocare nella Lazio? Non sta a me dirlo, ma a Fabiani. Sicuramente è pronto per fare il salto di categoria il prossimo anno. Dove e come, però, non sta a me deciderlo. È un ragazzo che si merita tutto quello che sta ottenendo