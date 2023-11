Lotta scudetto, Galante sicuro: «Se lo giocano queste quattro»

Non ha dubbi Fabio Galante, sono ben quattro le squadre del nostro campionato in lotta per lo scudetto, ecco quali

Intervenuto a TAG24, l’ex calciatore Fabio Galante ha espresso il suo pensiero sulla sfida scudetto tra Juventus ed Inter, confessando però di vedere ben 4 squadre in lotta per il trofeo.

LOTTA SCUDETTO – «L’Inter ha una squadra fortissima e prosegue nel suo percorso di crescita ogni anno. Al di là di come andrà domani, si giocheranno fino alla fine il campionato con Milan e Napoli. Lautaro è un leader, un capitano e sta facendo benissimo. I risultati dell’Inter però non dipendono solo da lui ma da un collettivo importante e non citare tutti in questo momento sarebbe una cattiveria. Thuram, Di Marco, Barella, ma anche Mkhitaryan e Calhanoglu, sono tutti giocatori importantissimi, che stanno facendo una stagione straordinaria. In casa Juventus invece son contento che abbiano ritrovato Chiesa che è un valore aggiunto anche per la Nazionale».