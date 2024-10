Lotta Scudetto, l’ex Lazio Bruno Giordano: «Napoli o Inter, Conte è un valore in più»

Le parole di Bruno Giordano, ex calciatore della Lazio, sulla lotta Scudetto: «Inter e Napoli sono le favorite per la vittoria»

In una intervista a la Gazzetta dello Sport l’ex calciatore della Lazio Bruno Giordano ha parlato della lotta Scudetto. Di seguito le sue parole.

THURAM E LAUTARO O KVARA E LUKAKU – «Io non butto via niente, qui siamo a livelli altissimi. Però Lautaro è il più completo, il più attaccante, quello che vede la porta: 24 gol un anno fa. E se Çalhanoglu gli avesse lasciato i suoi dieci rigori…».

KVARA – «Quel marziano che due anni fa, appena arrivato in Italia, sedusse chiunque, me compreso: il primo Kvara, che era immarcabile. E se ritrova quegli spunti…».

AFFINITA’ – «Lautaro e Thuram sono avanti, hanno una stagione di esperienza alle spalle. Contro la Roma, nel primo tempo, è bastato uno sguardo».

LUKAKU – «Se Lukaku fa il Lukaku, diciamo quello che è stato all’Inter, allora la forbice si restringe».

SCUDETTO – «Inter o Napoli. La Juve senza Bremer ha perso un potenziale enorme e poi deve sperare che a Vlahovic non venga un raffreddore. Il Milan mi sembra condizionato da Leao».

CHI SPOSTA GLI EQUILIBRI NEL NAPOLI – «Con tutto il rispetto per i giocatori, io voto Conte. E con lui Lukaku sa come riemergere. Entrerà in condizione per le partite che contano, quelle che stanno arrivando».