Lotito atteso ancora a Formello: scuse finite. Il gesto del patron per la squadra

Claudio Lotito atteso ancora oggi in quel di Formello: scuse finite per il club biancoceleste. Il gesto del patron verso la squadra

Claudio Lotito, dopo la visita dei giorni scorsi, è atteso ancora oggi in quel di Formello, dove incontrerà nuovamente quella sua Lazio per scuoterla dopo un periodo di risultati e prestazioni non troppo convincenti.

Scuse finite per il gruppo squadra, ora non ci sono più alibi sul tavolo per i calciatori che hanno un solo obiettivo: quello di dover vincere e fare punti per scalare la classifica.