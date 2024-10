Disoccupato e svenuto per la fame e Lotito gli trova un lavoro, la sua gratitudine: «A 60 anni chi ti dà un lavoro? Lo ringrazierò per sempre»

Le parole dell’uomo che ieri, da disoccupato e svenuto per strada per la fame, ha trovato un nuovo lavoro grazie al presidente della Lazio Lotito

É stata la storia del giorno ieri quella di un uomo di 60 anni, disoccupato e che alla ricerca di un nuovo lavoro era svenuto per la strada per la fame, che aveva trovato lavoro grazie alla intercessione del presidente della Lazio Claudio Lotito e della moglie Cristina Mezzaroma. Di seguito le sue parole al Messaggero.

PAROLE – «Mi hanno preso! Lavorerò come portiere negli ambulatori del Santa Maria della Pietà. È straordinario, non avrei mai immaginato che il mio destino potesse incrociarsi con quello di persone così importanti e generose. A sessant’anni chi ti dà più un lavoro? Ora sto preparando i documenti da consegnare per il nuovo impiego, mi invieranno la divisa a casa. Sono felicissimo, senza l’aiuto di Claudio Lotito e Cristina Mezzaroma la mia famiglia ed io non avremmo avuto un futuro. Anzi, un presente».