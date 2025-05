Lotito, telefonata senza freni con un tifoso: «Baroni mi chiede questo su Noslin. Bodo squadra di pippe. E sul mercato…». La telefonata diventata virale sui social

E’ diventato virale sui social il video di una telefonata fatta da un tifoso a Claudio Lotito. Ha fare la chiamata è un certo Valerio, che nella vita fa il tassista e si trova a casa a guardare la semifinale d’andata di Europa League tra Tottenham e Bodo/Glimt. Intanto, un’altra persona di fianco a lui, lo riprende di nascosto con un altro cellulare, il tutto all’oscuro del presidente della Lazio che, che nella telefonata parla dalla partita di ritorno contro il Bodo/Glimt, e della squadra biancoceleste ma anche del mercato. Di seguito le parole dette durante la conversazione ripostate in un video sui social.

PAROLE– «Potevamo stare in semifinale contro il Tottenham? E allora!? Che devi fa’? Ancora con gli acquisti?” . “Perché parli di cose che non capisci? Che lavoro fai te? Il tassista? Ecco, e fai il tassista. E’ come se ti dicessi la strada più corta per andare da una parte. Fai il tassista. Non ti mettere a fare il tuttologo. Se quelli si mettono a buttare la palla fuori ai rigori… il Bodo è una squadra di pippe. Noslin è costato 18 milioni. Se li vale? L’ha voluto l’allenatore. Adesso mi ha detto ‘che cosa gli è successo? l’hanno scorso era un fenomeno’. I giocatori purtroppo sono così, hanno la m***a nel cervello. Hai mai visto un giocatore intelligente? Ricordati sempre si dividono in: giocatori normali, buoni giocatori, ottimi giocatori, campioni. I campioni sono quelli che hanno l’interruttore sempre acceso.Tchaouna? Che ha fatto?” – risponde Lotito – “Non conosce la lingua italiana. Purtroppo questa è la realtà ».