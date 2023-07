Lotito senza censura: «Gli ho detto di usare la vaselina» Le parole del presidente biancoceleste

Claudio Lotito, presidente della Lazio, ha rilasciato una lunga intervista al Corriere dello Sport, in cui ha svelato qualche aneddoto sul rapporto incrinato tra Sarri e Tare.

INCOMPRENSIONI TARE-SARRI – C***o c’entra Fabiani… Le incomprensioni c’erano state tra Sarri e Igli, integralista il primo, rigido il secondo. Sono dovuto intervenire tre volte. La prima ho menato la squadra, poi quando Sarri stava scricchiolando ho chiarito alcune cose, infine ho detto a Igli che avrebbe dovuto usare la vaselina. Alla squadra ho promesso che avrei pagato dopo ogni vittoria e a settembre m’è toccato versare gennaio, in anticipo di quattro mesi. La Lazio… mi avevano dato un mese di vita come presidente

CLICCA QUA PER L’INTERVISTA INTEGRALE