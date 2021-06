Lotito: «Sarri? Trattativa aperta ma non c’è l’accordo». Le parole all’uscita

Claudio Lotito ha parlato al termine del summit con Maurizio Sarri per la panchina biancoceleste. Le parole del presidente

Ieri sera si è svolto il summit tra Lotito e Maurizio Sarri, fondamentale per il futuro della panchina biancoceleste. Un incontro durato a lungo che non ha portato alla fumata bianca: al momento, infatti, manca l’accordo tra le parti, come ha rivelato il patron biancoceleste ai microfoni del Messaggero.

«La trattativa resta aperta ma al momento non c’è l’accordo» ha spiegato il presidente all’uscita dal centro sportivo di Formello.