Incontro Sarri Lotito LIVE: il racconto della serata, snodo fondamentale per la decisione sul prossimo allenatore della Lazio

Va in scena questa sera l’incontro tra Maurizio Sarri e Lotito, summit fondamentale per il futuro della panchina della Lazio. Il presidente biancoceleste ha individuato nel toscano il tecnico ideale per il club biancoceleste.

Ore 20.50 – Fumata bianca vicina tra Lotito e Sarri: le parti sarebbero vicine all’intesa

Ore 20.40 – Come ha rivelato Sky Sport, nell’incontro sono presenti solamente Lotito e Sarri: non c’è dunque Igli Tare.

Ore 19.50 – Il tecnico è arrivato a Roma. Come rivela Alfredo Pedullà, Sarri è arrivato proprio pochi minuti prima delle 20 per incontrare il presidente Lotito.