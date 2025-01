Lotito non ci sta: «Derby? Potevamo fare quattro gol. Ecco perché abbiamo perso»

Claudio Lotito, presidente della Lazio, ai microfoni dei cronisti presenti a Montecitorio è tornato a parlare del derby perso contro la Roma

Intervenuto ai microfoni dei cronisti presenti a Montecitorio, il presidente della Lazio Claudio Lotito è tornato a parlare del derby perso contro la Roma. Di seguito le sue parole:

PAROLE – «Il derby per me è zero, non ha comportato nessun trauma; magari qualcuno ha pensato che il percorso potesse cambiare, ma non mi sembra che sia cambiato. Abbiamo perso sul campo immeritatamente: due goal in venti minuti per un blackout nostro, poi avremmo potuto segnare quattro gol».