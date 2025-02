Lotito si difende: «In estate sono stato criticato per non aver preso Ricci ma Rovella è molto più forte e lo sta dimostrando»

Lotito, il presidente biancoceleste ha rilasciato alcune dichiarazioni sulla partita di sabato ma anche su questioni legate al mercato

In occasione dell’evento organizzato dal Lazio Club Montecitorio, il presidente della Lazio Lotito è intervenuto parlando di alcuni temi tra cui la partita di sabato ma anche il calciomercato biancoceleste soffermandosi su Rovella-Ricci

PAROLE – Mi fa piacere vedere che i colori laziali uniscono, sono inclusivi. Vedo rappresentanti di varie fazioni politiche, lo dico che perché significa che ci accomunano dei sentimenti autentici, un modo di vivere e una passione. Un aspetto valoriale che loro mettono in campo, puntiamo sui risultati che siano il frutto del merito. Ogni tanto gli tolgono cose che gli spetterebbero, la partita col Napoli è stata particolare. Sul piano del merito avremmo meritato un risultato diverso perché l’hanno dimostrato sul campo. L’hanno strameritato e fatto una prestazione eccezionale, poi nel calcio lo sapete: quella carambola se la ripeti cinquanta volte non entrerà mai.

Il tema è che noi siamo qui per diffondere questo credo, questo modo di essere, l’orgoglio dell’appartenenza. La nostra storia è nata nel 1900 su un aspetto valoriale che ha determinato delle scelte all’epoca importanti, è stata eletta Ente Morale. Portiamo avanti i valori dello sport e del rispetto. Vi dico cosa mi ha detto l’arbitro ieri in campo: “La vostra squadra non si fa mai rimproverare per i comportamenti”, noi siamo troppo persone per bene. Vogliamo vincere per merito non perché qualcuno dall’alto vuole la vittoria. Oggi avete visto quel fatto dello striscione a Parma, se lo avessero fatto i laziali sarebbe successo un cataclisma. Quando ho ereditato questa società veniva attaccata costantemente e giudicata antisemita, oggi la Lazio ha un presidente che fa parte della commissione contro l’antisemitismo. Tutto ci possono dire tranne che siamo antisemiti, parlano i fatti e il campo. I miei giocatori sono troppo delle persone per bene, cercano sempre di sopraffarci. Creiamo i presupposti per una formazione tale che sia da laziali, alleniamo il fisico ma anche la mente. Stiamo costruendo l’Academy che prevede altri sette campi, uno studentato, la scuola, l’albergo e la chiesa perché vogliamo che i ragazzi tramandino questi valori. Porteremo solo così a casa il risultato

RICCI – Sono stato attaccato da tutti in estate quando non ho preso Ricci, ma ho preso Rovella che vale cento volte Ricci e lo dico non solo dal punto di vista sportivo, ma come persona. Non parliamo di Isaksen, il salmone vi darà grandi soddisfazioni. Ha cominciato a capire che siamo dei combattenti e lo faremo fino alla fine. Sta a voi sul campo crederci, quando lo fate si vede. Se la partita domenica fosse durata altri cinque minuti avremmo portato a casa un altro risultato. A un certo punto ho visto Conte che diceva “no è finita”. Siamo qui per sottolineare l’orgoglio per l’appartenenza e un approccio nel fare calcio in modo diverso. Spero di riuscire a realizzare anche lo Stadio, stiamo lavorando. Ho presentato il progetto, l’amministrazione comunale è molto disponibile e nonostante sia romanista, lo sapete, si è compiaciuta per il progetto. Cerchiamo di fare le cose fatte bene per la città e i cittadini. Quando qualcuno ci chiederà perché è stato tolto il falconiere, la risposta è che non incarnava più i nostri valori come il rispetto dell’essere umano, la serietà. Il falconiere che andava nelle scuole dopo quello che ha fatto, che formazione poteva dare? Da padre di famiglia ho ritenuto la rescissione immediata del contratto. Troveremo chi rappresenterà il nostro simbolo in modo adeguato. Io capisco che ho privato i bambini di emozionarsi, ma lo riporteremo in campo per loro. Non disperate, ci siamo e ci saremo