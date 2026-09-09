Lotito: «Per me parlano i fatti, siamo primi in classifica. Contestazione? E’ fuori da ogni logica»

Claudio Lotito, presidente della Lazio, ha rilasciato delle dichiarazione sulla persistente contestazione della tifoseria biancoceleste

Il clima attorno alla Lazio resta acceso, con la contestazione di una parte della tifoseria nei confronti del presidente Claudio Lotito che continua a essere uno dei temi principali dell’ambiente biancoceleste.

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Intervenuto in un’intervista a Il Fatto Quotidiano, il numero uno della società ha voluto rispondere alle critiche ricevute, difendendo il proprio operato e quello del club. Lotito ha sottolineato come, secondo il suo punto di vista, i risultati e i progetti portati avanti dalla società rappresentino la migliore risposta alle contestazioni. Le sue parole:

«Non mi faccia parlare, parlano i fatti per me. Quello che sta succedendo contro di me è fuori da ogni logica. Non ha logica. Dicono: “Con Lotito i tifosi non sognano”. Ma che vuol dire? Siamo primi in classifica, non basta?».

Il presidente della Lazio ha poi rivendicato il lavoro svolto sul mercato e sullo sviluppo del club: «Non basta comprare i giocatori, avere una squadra determinata, che combatte, né fare l’Academy, voler fare lo stadio. L’unico assioma loro è: Lotito deve andare via».

Lazio, Lotito difende la gestione del club: «Faccio il presidente nell’interesse della società»

Nel corso dell’intervista, Lotito ha ribadito di voler continuare a svolgere il proprio ruolo seguendo esclusivamente gli interessi della Lazio, senza farsi condizionare dalle critiche esterne. Il presidente biancoceleste ha spiegato di non sentirsi obbligato a confrontarsi con chi lo contesta, lasciando che siano i comportamenti delle persone a determinare il proprio giudizio. Le sue parole:

«Io non devo parlare con nessuno, faccio il presidente nell’interesse della società. Con tutto il rispetto ma sul lato umano poi il mio giudizio sulle persone è sulla base dei comportamenti. Mica posso censurare i comportamenti della gente, non sono abituato. Facciano quello che vogliono e poi si vedrà. Se uno esce da Roma, c’è una situazione diversa. Ogni volta che vado a Reggio Calabria vengo portato in trionfo, abbiamo vinto 7 a 0 e 5 a 0 le prime partite».

Il presidente biancoceleste ha poi aggiunto: «Poi torno a Roma e raccontano che pure a Reggio mi contestano. Legga cosa ha scritto Il Tempo. Bisignani? Non lo so di chi è la colpa, ma lo scrivono».

La Lazio continua quindi a vivere una fase caratterizzata dal contrasto tra i risultati sportivi e il rapporto con una parte della piazza. Da una parte una squadra protagonista di un avvio di stagione positivo, dall’altra una contestazione che coinvolge la figura del presidente Lotito.

Il numero uno biancoceleste ha scelto di rispondere attraverso i risultati ottenuti e attraverso i progetti futuri della società, citando anche temi come l’Academy e il possibile nuovo stadio. Il confronto con la tifoseria resta aperto, ma Lotito ha ribadito la propria intenzione di proseguire il percorso alla guida della Lazio, lasciando che siano campo e fatti a giudicare il lavoro svolto.