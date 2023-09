Lotito manda un messaggio ai giocatori della Lazio: ecco cosa si aspetta da loro il presidente biancoceleste

Come riporta Repubblica le ultime parole di Lotito erano anche un messaggio per i giocatori della Lazio.

Al mantra “non vendo sogni, ma solide realtà” il numero uno biancoceleste stavolta ha aggiunto: «In campo non ci vado io, ma penso di aver messo il club nella condizione di essere competitivo». Il monito quindi è anche per i calciatori, chiamati a ripagare sul terreno gli investimenti fatti dalla società, per lottare alla pari con le dirette concorrenti.