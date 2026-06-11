Lotito: «La Lazio non è in vendita! Io voglio costruire emozioni e non temo lo stadio vuoto»

Claudio Lotito, in seguito alla lettera odierna, ha rilasciato nuove dichiarazioni tra i corridoi del Senato! Ecco quanto filtra

Il presidente della Lazio, Claudio Lotito, è tornato ad esprimersi pubblicamente dopo la lettera pubblicata su Il Messaggero. Come riportato dall’agenzia Dire, il patron biancoceleste è stato intercettato nei corridoi del Senato, dove ha rilasciato alcune dichiarazioni sul presente e futuro del club! Lotito ha sottolineato l’importanza di preservare la stabilità societaria e la continuità del progetto tecnico, ribadendo il proprio impegno per garantire competitività e sostenibilità al club capitolino. Le sue parole confermano la centralità della figura del presidente nel dibattito sulla gestione della Lazio. Ve le riportiamo di seguito:

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LETTERA – «La Lazio non è in vendita. Io dormo tre ore a notte. Ho scritto questa lettera di notte e l’ho mandata, poi non mi son messo a guardare. Se avessi voluto aprire il dibattito l’avrei fatto con chi l’ha creato strumentalmente».

STADIO VUOTO – «No perché io non faccio le cose in termini materiali. Per me la Lazio è un’emozione e io voglio costruire emozioni. Non vogliono venire allo stadio? È legittimo. Io lavoro con responsabilità, senza interessi materiali».

SOGNO – «Pure io voglio sognare, ma io voglio sognare anche per il futuro, non solo per il presente. Io ho fatto una lettera aperta per riportare le cose come stanno, senza enfatizzare quello che ho fatto e quello che ho fatto io per il calcio non l’ha fatto nessuno nella storia. La Salernitana l’ho presa in eccellenza e l’ho portata in serie A».

REGGINA – «Non è vero, sono solo chiacchiere!».