Lotito: «Romagnoli è un punto di riferimento per la squadra! Con Sarri vi è un “confronto”. Sul mercato…»

Nella giornata odierna vi riportiamo le dichiarazioni rilasciate dal presidente biancoceleste Claudio Lotito in un’intervista per i taccuini di RomaToday. Molteplici i temi caldi relativi alla Lazio, di seguito quanto analizzato:

CASO ROMAGNOLI – «No. È stata una decisione meditata. La Lazio ha valutato con attenzione tutti gli elementi economici, tecnici e ambientali e ha scelto di non indebolire la squadra. Nel calcio di oggi non è affatto scontato, e crediamo sia una scelta di responsabilità».

DESIDERIO ROMAGNOLI – «Alessio è un professionista sotto contratto ed è un punto di riferimento per questa squadra. La società ha ritenuto che, in questo momento, la sua permanenza fosse fondamentale per il gruppo. Le dinamiche personali si gestiscono internamente, nel rispetto reciproco e dei ruoli».

SARRI – «No. C’è un confronto, che è una cosa diversa. La Lazio ascolta il proprio allenatore e poi decide assumendosi la responsabilità delle scelte. Trattenere Romagnoli è un segnale chiaro di attenzione al progetto tecnico, non il contrario».

SQUADRA IN “SVENDITA” – «No. Non c’è alcuna squadra in svendita. La Lazio ha fatto valutazioni ponderate, tenendo conto degli aspetti economici e tecnici, scegliendo consapevolmente di non indebolire il gruppo e, soprattutto, di non mortificare le qualità di chi fa parte di questa squadra, che tra molte difficoltà è arrivata fino a questo punto. È una scelta di responsabilità, non di dismissione».

MERCATO – «Oggi pomeriggio arrivano Motta e Maldini. Il mercato chiuderà il 2 febbraio, il direttore Fabiani sta lavorando».

