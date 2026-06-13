News
Stadio Flaminio, il progetto si complica: la soprintendenza solleva criticità sulla riqualificazione
Stadio Flaminio, la Lazio pianifica il futuro ma arriva una parziale frenata! Il nodo della Soprintendenza e i primi rilievi sul progetto presentato dai biancocelesti
Il progetto della Lazio per la riqualificazione dello stadio Flaminio si trova davanti a un passaggio delicato. Il via libera della Soprintendenza appare al momento lontano, dopo l’apertura della Conferenza dei Servizi Preliminare e la produzione di alcune valutazioni tecniche che evidenziano criticità significative sull’intervento proposto.
Secondo quanto riportato da Lazio Family, i documenti emersi in questa fase iniziale del procedimento avrebbero già messo in luce due punti centrali che potrebbero influenzare l’iter autorizzativo del progetto.
Stadio Flaminio, la questione della pensilina e il vincolo architettonico
Il primo elemento critico riguarda la pensilina, ovvero l’unica parte coperta delle tribune dell’impianto progettato da Pier Luigi Nervi. Secondo le valutazioni tecniche, questa struttura dovrebbe essere preservata e non eliminata, contrariamente a quanto previsto nell’ipotesi di intervento presentata dalla Lazio.
Si tratta di un punto particolarmente sensibile, perché legato alla tutela delle caratteristiche originarie dello stadio e al rispetto del valore architettonico dell’opera. La conservazione della pensilina viene considerata un elemento fondamentale nella lettura complessiva del progetto esistente.
Stadio Flaminio, il secondo anello e il rischio di alterare la forma originale
La seconda criticità riguarda la costruzione di un secondo anello, che andrebbe a inglobare la struttura attuale dello stadio. Questa soluzione progettuale solleva dubbi sul mantenimento dell’unicità architettonica dell’impianto, uno degli aspetti distintivi del lavoro originale di Nervi.
Secondo le osservazioni riportate, l’intervento potrebbe compromettere la percezione della forma originale dello stadio, alterandone la leggibilità e l’identità storica. Un aspetto che assume particolare rilevanza nel processo di valutazione della Soprintendenza.
In attesa di sviluppi ufficiali, il percorso della Lazio per il Flaminio entra quindi in una fase di confronto tecnico più complessa. Le prossime decisioni della Conferenza dei Servizi saranno decisive per capire se il progetto potrà proseguire nella forma attuale o se sarà necessario un ulteriore adeguamento alle richieste degli enti preposti alla tutela del patrimonio architettonico.
Ultimissime Lazio LIVE: le novità su Mandas e Provedel e la lettera di Lotito
News
Pellegrini resta in uscita, il Como prepara l’assalto: Fabregas lo vuole per la fascia
Pellegrini Lazio, il futuro del terzino resta in bilico: il Como osserva e può accelerare nelle prossime settimane con un’offerta...
Lazio, rivoluzione in difesa: Romagnoli verso l’addio e nodo Gila da sciogliere. Tutto da ricostruire
La difesa della Lazio andrà rivoluzionata nonostante un calciomercato che sarà portato avanti con il saldo a costo zero. In...
Petizione contro Lotito dei tifosi della Reggina! Il testo della richiesta
Claudio Lotito è finito nel mirino dei tifosi della Reggina oltre a quelli della Lazio, il presidente dei biancocelesti osteggiato...