La cessione della Reggina è in bilico? L’effetto Lazio complica i tempi della trattativa imbastita da Lotito

La trattativa per l’acquisizione della Reggina rallenta dopo i nuovi sviluppi in casa Lazio: cosa filtra sull’affare di Lotito con il club calabrese

La cessione della Reggina potrebbe arenarsi? Emergono delle novità importanti circa l’operazione del senatore biancoceleste. Secondo quanto riportato su X da Alfredo Pedullà, le recenti vicende legate alla Lazio avrebbero infatti creato un clima di incertezza attorno al presidente Claudio Lotito, coinvolto nella cordata interessata all’acquisizione del club amaranto. Una situazione che, almeno per il momento, non ha portato alla firma definitiva per il passaggio delle quote.

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Lazio e contestazione: un contesto che incide sulle operazioni esterne

Il riferimento alle vicende della Lazio riguarda il clima di crescente contestazione e tensione attorno alla società biancoceleste, elemento che avrebbe contribuito a rallentare alcuni processi decisionali legati anche a operazioni extra-Lazio. Il quadro generale resta quindi in evoluzione e condizionato da più fattori, non solo sportivi ma anche ambientali e gestionali.

Reggina e Rizzetta: trattativa ancora aperta

Nonostante le difficoltà, la trattativa per la Reggina non sarebbe ancora chiusa. Il gruppo rappresentato da Claudio Lotito non ha completato il passaggio delle quote, ma parallelamente resta attivo anche il fronte legato a Rizzetta, che continua a mantenere interesse e contatti sulla vicenda.

La situazione, quindi, resta sospesa: tra rallentamenti, interlocuzioni e scenari ancora aperti, la cessione del club amaranto non ha ancora trovato una definizione ufficiale.