Calciomercato
Lazzari sempre più vicino all’addio: fascia destra contesa tra Marusic e Floriani Mussolini! Le ultime sui biancocelesti
Lazio e Lazzari: fine di un ciclo dopo 247 presenze? Cosa filtra sul calciomercato dei capitolini in vista della finestra estiva
Dopo sette stagioni e 247 presenze, il futuro di Manuel Lazzari alla Lazio sembra ormai segnato. Il terzino classe ’93, in scadenza nel 2027, non rientrerebbe nei piani del nuovo corso tecnico guidato da Gennaro Gattuso, secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport. Il club biancoceleste è quindi al lavoro per individuare una nuova sistemazione, aprendo di fatto a una possibile cessione nel corso del mercato estivo.
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Lazio e corsia destra: Marusic punto fermo e Floriani in valutazione
Con l’uscita di scena di Lazzari, la fascia destra dovrebbe vedere la conferma di Adam Marusic, considerato una certezza per esperienza e affidabilità. Durante il ritiro estivo, però, verrà valutato attentamente anche Romano Floriani Mussolini, reduce da una stagione positiva in prestito alla Cremonese. Il giovane esterno ha buone possibilità di ritagliarsi uno spazio nella rosa, ma la decisione finale sarà affidata alle valutazioni tecniche del nuovo allenatore.
Lazio e mercato: spunta Martinez per la fascia
Parallelamente alle valutazioni interne, la Lazio continua a monitorare il mercato per rinforzare la corsia destra. Tra i profili seguiti c’è Arnau Martinez del Girona, giocatore duttile e moderno, in grado di agire sia da terzino destro sia da difensore centrale. Il suo nome resta una delle opzioni più interessanti per il club, che valuta profili giovani ma già pronti per il salto di qualità.
Il reparto esterni, dunque, potrebbe subire una profonda trasformazione: tra uscite importanti, promozioni interne e possibili innesti dal mercato, la Lazio prepara una nuova struttura per la fascia destra in vista della prossima stagione.
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