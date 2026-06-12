Lazio osserva Asp: chi è il trequartista danese del Bayern nel mirino dei biancocelesti

Jonathan Asp è uno dei nomi che piace di più a Gattuso per rafforzare la rosa biancoceleste! Tutti i dettagli sull’obiettivo di calciomercato della Lazio

Il giovane Jonathan Asp Jensen è un trequartista danese classe 2006 di proprietà del Bayern Monaco, attualmente in prestito al Grasshopper nella Swiss Super League. Nato a Gauerslund (Danimarca) il 14 gennaio 2006, Asp è considerato uno dei talenti emergenti del calcio danese e ha una carriera interessante nonostante la giovane età. Cresciuto nel settore giovanile del Midtjylland, è passato alle giovanili del Bayern nel 2022, dove ha proseguito la sua crescita fino ad affacciarsi al calcio professionistico.

🌐 Le News di Lazio News 24 su Google Seguici su Google News per non perdere nessun aggiornamento sulla prima squadra della capitale. Seguici Ora

Asp può operare principalmente come trequartista, ma è utilizzabile anche da ala sinistra o centrocampista centrale, grazie alla sua visione di gioco e alla capacità di inserirsi tra le linee. Alto 1,82 m e tecnicamente dotato, ha mostrato qualità di palleggio, dribbling e capacità di creare occasioni per i compagni, caratteristiche che lo rendono appetibile per club interessati a giovani offensivi con prospettiva di sviluppo.

Ultimissime Lazio LIVE: le novità su Mandas e Provedel e la lettera di Lotito

Prestazioni e sviluppo con il Grasshopper

Nella stagione 2025/26, Asp ha indossato la maglia numero 10 con il Grasshopper, dove è stato protagonista di un’annata significativa. Nel campionato svizzero ha realizzato 8 gol in 31 presenze e ha accumulato minuti utili per la crescita, attirando attenzioni anche da club in Germania, Francia e Portogallo oltre alla possibile destinazione italiana. I suoi gol e assist, insieme alla continuità nelle prestazioni, hanno aumentato la sua visibilità internazionale.

Il club bavarese non lo considera parte dei piani per la prima squadra, tanto che nella scorsa stagione il giovane è stato impegnato prevalentemente con la seconda squadra e poi ceduto in prestito per maturare esperienze importanti. Questo scenario apre alla possibilità di una cessione permanente, con il Bayern disposto a trattare per una cifra intorno ai 4 milioni di euro, ma mantenendo eventualmente una percentuale sulla rivendita o una clausola di riacquisto per non perdere il controllo su un potenziale talento futuro.

Il grande interesse di mercato della Lazio

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato, la Lazio starebbe valutando seriamente l’ingaggio di Jonathan Asp Jensen per rinforzare il reparto offensivo e creativo della squadra. Per il danese si tratterebbe di un’opportunità importante per compiere il salto di qualità in un campionato competitivo come la Serie A, dopo essersi messo in mostra in Svizzera. La società biancoceleste considererebbe Asp un profilo giovane con ampi margini di crescita, in linea con la strategia di valorizzazione di talenti emergenti.

Con un contratto che lega il giocatore al Bayern fino al 2028, ma con la possibilità di trattare la cessione a cifre sostenibili, la Lazio potrebbe affondare per assicurarsi un elemento offensivo dalle doti tecniche notevoli, sia per il presente sia per un progetto futuro di lungo termine.