Tutto pronto per l’addio Romagnoli, il difensore verso il Qatar: siamo ai saluti con il centrale biancoceleste

Per la Lazio arriva un altro saluto importante: Romagnoli pronto a lasciare i biancocelesti per trasferirsi in Qatar! Le ultime sul difensore ex Milan

Un altro pezzo della storia recente della Lazio è pronto a lasciare il club. Alessio Romagnoli è sempre più vicino all’addio: il difensore centrale, infatti, è destinato a trasferirsi in Qatar per vestire la maglia dell’Al-Sadd. Una scelta che segna la fine della sua esperienza in biancoceleste, con l’operazione ormai alle battute finali.

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Lazio e Al-Sadd: cifre e dettagli dell’operazione

Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, nelle prossime ore è attesa l’ufficialità del trasferimento. La Lazio incasserà circa 3,5 milioni di euro dalla cessione del cartellino, mentre il giocatore firmerà un contratto triennale da circa 6 milioni di euro a stagione. Un accordo economicamente molto vantaggioso per il difensore, che chiude così la sua esperienza in Serie A.

Lazio e difesa: si apre un nuovo scenario per i capitolini in difesa

Con la partenza di Romagnoli, la Lazio sarà chiamata a intervenire sul mercato per ridisegnare il reparto difensivo. Il centrale era uno dei punti di riferimento della retroguardia biancoceleste e la sua uscita apre ora a nuove valutazioni tecniche e strategiche in vista della prossima stagione.

Il club dovrà quindi muoversi rapidamente per non farsi trovare impreparato, mentre si chiude definitivamente un capitolo importante della recente storia laziale.