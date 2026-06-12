Chiarodia rinnova con il Borussia Mönchengladbach, porte chiuse per la Lazio?

Fabio Chiarodia ha prolungato il contratto fino al 2028 con il Borussia Mönchengladbach, commentando il percorso di crescita nel club tedesco

Fabio Chiarodia, difensore italiano attualmente al Borussia Mönchengladbach, ha prolungato il suo contratto fino al 2028, assicurandosi maggiore stabilità in Bundesliga. Negli ultimi giorni il giocatore era stato accostato alla Lazio, ma Chiarodia ha deciso di confermare la propria permanenza in Germania, sottolineando il percorso di crescita personale e professionale, la fiducia della società e i colloqui con la dirigenza che hanno definito chiaramente gli obiettivi futuri. Ecco le sue parole ai microfoni del club che complicano ulteriormente un suo possibile trasferimento in biancoceleste:

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Le parole di Chiarodia circa il proprio futuro in Germania

RINNOVO E PERCORSO – «Fin dal mio arrivo al Borussia Mönchengladbach sono cresciuto continuamente. Sono maturato e ho ottenuto sempre più spazio in ogni stagione. Soprattutto nell’ultimo anno, dopo il mio infortunio, ho avvertito chiaramente la fiducia della società. Ho avuto colloqui molto positivi con Eugen Polanski e Rouven Schröder, nei quali abbiamo stabilito chiaramente quale sarà il nostro percorso insieme».

DECISIONE DI PROLUNGARE – «Per questo motivo ho deciso non solo di continuare il mio cammino qui, ma di prolungare il mio contratto. Non vedo l’ora che arrivi tutto ciò che ci aspetta e mi sono posto grandi obiettivi».