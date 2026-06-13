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Mandas, rientro dal Bournemouth e nuova gerarchia con Gattuso: stagione decisiva per il greco?
Mandas Lazio, il ritorno dopo il prestito al Bournemouth e le nuove valutazioni tecniche. Il classe 2001 è chiamato a sfruttare quella che può essere l’occasione della vita
Il futuro di Christos Mandas torna al centro delle valutazioni della Lazio, dopo una parentesi in Premier League che non ha prodotto l’impatto sperato. Il portiere greco classe 2001 aveva scelto a gennaio di accettare la proposta del Bournemouth per vivere un’esperienza in Inghilterra e trovare maggiore continuità, ma la sua avventura con le Cherries non ha portato minuti in campo.
Il rientro a Roma, salvo cambiamenti dell’ultima ora nelle strategie del club inglese, appare ormai la soluzione più probabile al termine del prestito. Una situazione che riapre completamente gli scenari legati al ruolo di portiere nella rosa biancoceleste.
Mandas, il ruolo di Gattuso e la possibile rivoluzione tra i pali
Con l’arrivo di Gennaro Gattuso sulla panchina biancoceleste, la gestione del ruolo del portiere diventa uno dei temi più delicati della nuova stagione. L’allenatore ha la necessità di affidarsi a un estremo difensore solido e pronto, in grado di garantire continuità e sicurezza.
In questo contesto, la posizione di Edoardo Motta potrebbe subire una revisione nelle gerarchie interne, mentre si apre concretamente la possibilità che Mandas possa giocarsi le sue chance da protagonista. Il tecnico dovrà infatti individuare un profilo capace di reggere la pressione e dare garanzie immediate, soprattutto in un campionato competitivo come la Serie A.
Mandas Lazio, numeri, crescita e possibile stagione della consacrazione
Per Mandas si profila una stagione potenzialmente decisiva. Finora con la maglia della Lazio ha collezionato 33 presenze complessive, arricchite da 12 clean sheet, numeri che testimoniano una crescita costante e un buon rendimento quando è stato chiamato in causa.
Il portiere greco, ex Atromitos e OFI Creta, arriva a questo nuovo ciclo con l’obiettivo di trasformare le esperienze accumulate in affidabilità continua. Il ritorno dal prestito inglese potrebbe rappresentare un punto di svolta: meno attesa, più responsabilità e la possibilità concreta di conquistare un posto da titolare.
La stagione che si apre sarà quindi un banco di prova decisivo, sia per le scelte tecniche della Lazio sia per la carriera di Mandas, chiamato a dimostrare di poter diventare una soluzione stabile tra i pali biancocelesti.
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