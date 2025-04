Lotito: «Oggi è una giornata memorabile. Con il marchio della Croce Rossa vogliamo portare il sorriso alle persone che devono lottare quotidianamente con i problemi della vita». Le parole del presidente della Lazio

Di seguito le parole del patron della Lazio, Lotito, durante la conferenza stampa di presentazione nella sala stampa del centro sportivo biancoceleste.

PAROLE– «Oggi è una giornata memorabile, poter unire il nostro simbolo a quello della Croce Rossa. Da sempre combattiamo non solo per i risultati sportivi, ma anche per dare alle persone meno fortunate la possibilità di sentirsi integrati nel sistema e non sentirsi esclusi dai bisogni della vita quotidiana. Abbiamo una Fondazione che promuove questi valori, lo fa nelle carceri e in tutte le sedi dove può intervenire. Con il marchio della Croce Rossa che ha un impatto mondiale speriamo di poter fare gol nella vita quotidiana. Vogliamo portare il sorriso alle persone che devono lottare quotidianamente con i problemi della vita. Tutto questo lo possiamo fare con l’aiuto della Croce Rossa, ben venga questa iniziativa che rimarrà storica. Con la Croce Rossa che rappresenta questi valori come ente riconosciuto a livello mondiale possiamo dare una testimonianza concreta di quello che deve essere il messaggio che trasmette il calcio. Questa iniziativa verrà riproposta, è un binomio che deve funzionare sempre. Per noi è una scelta importante, è una partita che ha un valore fondamentale per il club, per tutti i laziali e per l’Italia perché raggiungere un obiettivo in Europa dà lustro a tutto il calcio italiano. Vogliamo rappresentare con questa collaborazione i nostri valori a livello europeo, è un inizio che non finisce qui ma che avrà un seguito »