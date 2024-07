Lotito: «Capitano? Io non ho imposto nessuno. Sul mercato vi dico QUESTO». Le parole del presidente della Lazio

Intervenuto ai microfoni dei cronisti presenti all’uscita del Consiglio Federale, Claudio Lotito ha parlato del nuovo capitano della Lazio e del mercato biancoceleste. Di seguito le sue dichiarazioni:

PAROLE – «Capitano? Io non ho imposto nessuno. Non entro nelle dinamiche dello spogliatoio. Il mercato? Parlate con il direttore. Non conosco i bilanci delle altre società, conosco i miei e mi pare di attenermi alle regole. Parlano i fatti. Se regalerò una sorpresa ai tifosi? Prenderò quello che serve».