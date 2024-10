Lotito: «Nulla è più complicato di un club calcistico. Baroni? L’ho scelto per questo motivo»

Claudio Lotito, presidente della Lazio, ha parlato così della Lazio dopo esser stato premiato con il riconoscimento “Vita da leader”

Intervenuto dall’Hotel Sheraton dove è stato premiato per la sua “Vita da leader“, Claudio Lotito ha parlato della gestione della Lazio e del tecnico Baroni. Queste le parole del presidente riportate da Il Corriere dello Sport:

PAROLE – «Dormo poco nella mia vita, ho 8.000 dipendenti a cui pensare tra tutte le mie aziende. Ma posso garantire che nulla è più complicato di un club calcistico. E per forza di cose ho dovuto usare la mente, altrimenti non avrei potuto competere a livello economico con i tanti altri proprietari che c’erano al momento del mio ingresso in questo mondo, praticamente tutto il gotha dell’economia italiana. Ho scelto Baroni perché il calcio è un gioco di gruppo e occorre avere la capacità di amalgamare un collettivo. Serviva qualcuno che fosse in grado di riportare entusiasmo, orgoglio e appartenenza».