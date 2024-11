Lotito: «Trasferta in Olanda? Sto lavorando per i tifosi della Lazio, da anni mi batto contro queste accuse »

Claudio Lotito, presidente della Lazio, ha parlato così della trasferta vietata ai propri tifosi per il match di Europa League contro l’Ajax

Intervenuto ai taccuini de Il Tempo, il presidente della Lazio Claudio Lotito ha parlato così della trasferta vietata ai propri tifosi per il match di Europa League contro l’Ajax:

PAROLE – «Sto lavorando con l’ambasciatore, con tutto il mondo, per cercare di ripristinare la legalità. C’è un’ordinanza, io sto lavorando per i tifosi, ma siamo in Olanda. La UEFA? Anche loro stanno in difficoltà. Da anni mi sto battendo contro le accuse di razzismo e antisemitismo, i fatti lo dimostrano».