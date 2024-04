Lotito interviene durante la partita della Primavera: «Ho detto ai ragazzi che noi siamo la Lazio e che non potevamo assolutamente mollare». Le parole del patron

La Lazio Primavera di Sanderra vince al Fersini contro il Lecce. Tra i presenti alla sfida anche il presidente Claudio Lotito che al termine della gara si è così espresso ai microfoni di Lazio Style Channel:

LOTITO– «Sono intervenuto all’intervallo e ho detto che noi siamo la Lazio e che non potevamo assolutamente mollare. Hanno vinto con spirito di gruppo e spirito di sacrifico. Questa è la Lazio che io voglio anche perché dal punto di vista delle qualità non siamo secondi a nessuno. Non è finita, io l’ho detto alla fine della partita che devono continuare su questa linea e con lo stesso spirito per poter dimostrare che siamo tra le migliori del campionato ».