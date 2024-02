Lotito a Formello alla vigilia di Lazio Bologna: il patron fa una nuova richiesta. Retroscena

Lotito presente ieri a Formello per la vigilia di Lazio Bologna: la nuova richiesta del patron alla sua squadra. Ultime

Stando a quanto scrive il Messaggero, Claudio Lotito era ieri a Formello per la rifinitura della sua Lazio, impegnata oggi nella delicata sfida contro il Bologna per la giornata numero 25 di questo campionato.

Ormai l’Olimpico non è più sinonimo di gol come lo era un anno fa, con i biancocelesti che devono ritrovare la via smarrita (12 reti in casa sulle 28 totali). Questa la richiesta del patron, che si aspetta di vedere segnali importanti di ripresa già nella giornata di oggi.