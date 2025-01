Lotito allo scoperto: «Atteggiamento della Roma scorretto, sembrava una festa Scudetto. Proprietà straniere e mercato: vi dico tutto»

Lotito a tutto tondo nella sua intervista a Il Messaggero: le dichiarazioni del patron della Lazio sul derby e non solo

Claudio Lotito, presidente della Lazio, ha parlato in un’intervista a Il Messaggero. Le dichiarazioni del patron biancoceleste.

DERBY PERSO – «Abbiamo sbagliato i primi 20 minuti e loro hanno fatto due tiri in porta, ma dopo c’è stato un assalto al Fort Apache. Nel secondo tempo non avremmo meritato di perdere. Loro hanno segnato, noi no. E poi ci sono stati atteggiamenti scorretti come i palloni buttati in mezzo al campo e non solo. Hanno vinto una gara, sembrava una festa Scudetto».

PROPRIETA’ STRANIERE – «E, come me e Aurelio DeLaurentiis, che sta facendo benissimo – i risultati parlano – spero che altri non cedano perché alcuni club ormai sopravvivono. Tanti vendono perché non è facile reggere. Le disponibilità sono ristrette e il calcio ha un costo. Le aziende italiane e gli imprenditori una volta investivano anche nel calcio. Adesso è venuta meno la forza economica e arrivano solo i fondi. Servirebbe oltretutto una norma e verificarne la provenienza. Ma la cosa più grave è che si sta perdendo l’aspetto romantico e patriottico perché queste proprietà non hanno interesse a valorizzare la tutela della fede sportiva né il nostro territorio».

ROVELLA – «Non è in vendita e non abbiamo ancora mai ricevuto un’offerta, ma è normale che i nostri giocatori siano apprezzati e desiderati dai top club del mondo».

VENDERE LA LAZIO – «Io non ho alcun interesse a vendere, ho già detto e ribadisco che lascerò il club a mio figlio. Oltretutto sono riluttante all’ingresso dei fondi perché puntano solo alla massimizzazione dei ricavi, ma il calcio deve avere anche e soprattutto uno scopo moralizzatore e didascalico».

ACADEMY – «Sto facendo tutto questo con le mie risorse, senza chiedere né mutui né leasing a nessuno».

FLAMINIO – «L’accordo con Legends è legato a un business plan più ampio, allo sponsor. Stiamo preparando gli ultimi documenti per il deposito».