Lotito: «Serve un cambiamento radicale e morale nel calcio! La presenza di Malagò è importante»

Claudio Lotito, presidente della Lazio, si è espresso sul calcio e sulla necessità di una profonda rivoluzione. Le dichiarazioni

Un intervento incentrato sul futuro del sistema calcistico italiano quello di Claudio Lotito, presidente della Lazio e senatore di Forza Italia, intervenuto davanti alla 7ª Commissione del Senato. Nel corso dell’audizione dedicata a cultura, sport e istruzione, Lotito ha evidenziato la necessità di un cambiamento strutturale, chiedendo di affrontare in modo concreto le problematiche che riguardano il calcio italiano. Il patron biancoceleste ha, inoltre, richiamato il ruolo del presidente della FIGC, Giovanni Malagò, nel percorso di riforma del movimento sportivo. Vi riportiamo le dichiarazioni riprese da La Presse:

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«Serve un cambiamento radicale, direi anche morale, ma è vero che dobbiamo calare sul pratico alcune scelte. La presenza del presidente Malagò è importante, perché potrebbe fare un elenco delle criticità. Abbiamo la possibilità di dargli risposte e poter risolvere questi problemi. Noi insieme potremmo fare un combinato disposto partendo dalla base del testo del senatore Marcheschi, risolvendo alcuni problemi del calcio».