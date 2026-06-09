Lotito trova la chiave della svolta? Arrivata una nuova offerta di Rizzetta per la Reggina

Lotito guida la trattativa per il passaggio di proprietà della Reggina: cosa filtra sul presidente biancoceleste e sulla società calabrese

Svolta imminente in casa Reggina, con Claudio Lotito al centro della trattativa per il passaggio di proprietà del club calabrese. Come riportato da Alfredo Pedullà, oggi a Roma si è svolto un incontro strategico, con il garante Cannizzaro, nuovo sindaco di Reggio, a supervisionare le operazioni.

Il senatore figura come protagonista principale, coordinando le fasi finali della trattativa e valutando l’ingresso di nuovi investitori. Matt Rizzetta ha presentato via PEC un’offerta da circa 2,5 milioni di euro, consolidando il passo decisivo verso la conclusione dell’operazione, mentre l’attuale azionista di maggioranza si prepara a lasciare il club.

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Lotito e gli scenari societari

Il ruolo di Lotito sarà centrale nel nuovo organigramma della Reggina. Tra i nomi indicati per eventuali coinvolgimenti economico-finanziari spicca Manolo Bucci, ex Valmontone, che ha recentemente fatto saltare una trattativa avanzata con l’Ancona, alimentando le speculazioni sul suo ingresso.

L’uscita di Ballarino, che ha guidato il club dalla Serie D fino alla stessa categoria, segna la fine di un capitolo e apre la strada al nuovo corso guidato da Lotito, con un progetto mirato a dare stabilità economica e gestionale alla società.

Lotito e i prossimi passi per la società

La fase finale della trattativa sarà caratterizzata dalla massima riservatezza, con Lotito a fare da garante e supervisore della transizione. L’ingresso di Rizzetta e la gestione della nuova proprietà dipenderanno dal suo ruolo strategico, mentre i tifosi attendono di capire come Lotito influenzerà scelte tecniche e finanziarie. Con l’ultima offerta depositata e l’attenzione alta su eventuali sviluppi, Lotito conferma il proprio peso decisionale come chiave della rinascita della Reggina.