Lotito: «La Lazio PUNTA su Castrovilli, conosciamo le sue QUALITÀ. E ha parlato con Baroni di questo...»

Le dichiarazioni del presidente della Lazio Lotito sul nuovo acquisto biancoceleste Gaetano Castrovilli, escluso dalla lista Europa League

PAROLE – «Ha parlato con Baroni, insieme hanno concordato tutto ed era sereno. Non possiamo sovraccaricare un ragazzo che in passato è stato martoriato dagli infortuni con tre gare a settimana”. Poi ha continuato: “Vedrete che Castrovilli giocherà presto. Ci puntiamo e l’abbiamo preso per darci quella qualità che in tanti dicono che non abbiamo».