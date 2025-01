Lotito sul caso Olympia: «Non volerà più. Bisogna trovare le soluzioni per sostituirla. Anche perché questa storia...»

Le parole di Lotito sul caso Olympia. Ecco cosa ha detto il patron della Lazio a riguardo. Le ultime

La Lazio ha deciso di licenziare anche il medico che ha condotto l’operazione all’ormai ex falconiere biancoceleste, fino a ieri appartenente allo staff. A dare la notizia, riportata da La Stampa, è lo stesso presidente Claudio Lotito intervenuto ai microfoni dei cronisti presenti a Montecitorio, a margine della seduta comune del Parlamento per l’elezione dei giudici costituzionali.

PAROLE– «Sono condotte contrarie ai vincoli etici della società per farsi pubblicità, che hanno provocato un danno d’immagine alla società calcistica. Quell’aquila sicuramente non volerà più. Vedremo, bisogna trovare le soluzioni per sostituirla. Anche perché me la sono inventata io questa storia».