Calciomercato Lazio, la promessa di Lotito: «Arriveranno altri acquisti»

Il calciomercato della Lazio sembra stia davvero per entrare nel vivo. E arriva anche la promessa del presidente Lotito

«Arriveranno altri giocatori per rinforzare una rosa che molti ci invidiano». Queste le parole dette dal presidente Lotito, che riecheggiano da un editoriale che uscirà su Lazio Style Magazine per celebrare il 17esimo anno di presidenza. Una frase che fa pensare che forse la svolta in sede di calciomercato sia davvero dietro l’angolo.

CESSIONE – Il piano della società biancoceleste, secondo quanto raccontato da Il Corriere dello Sport, si starebbe sempre più delineando. Tutto però ruota attorno alla cessione di Correa. La necessità sarebbe infatti quella di incassare per poter mettere a segno gli ultimi colpi. La pista Psg si sarebbe raffreddata e ora potrebbero aprirsi degli scenari in Inghilterra, con Arsenal e Tottenham in pole. La speranza è che tutto possa concludersi massimo entro gli inizi di agosto.

ACQUISTI – Ma cosa succederebbe in caso di addio dell’ex Siviglia? Secondo quanto rivelato sempre dal quotidiano romano, gli acquisti potrebbero essere due. Il primo, a meno di clamorosi passi indietro, dovrebbe essere Basic. L’accordo con il croato sarebbe stato trovato da tempo, mentre con il Bordeaux si potrebbe chiudere a 7 più 3 di bonus. Il pensiero però va agli attaccanti esterni, punti cardine del 4-3-3. Ed ecco che, con l’addio di Correa, potrebbero arrivarne due. Il primo nome resterebbe quello di Brandt, con la speranza che il Borussia Dortumund possa aprire al prestito con diritto di riscatto. Tare potrebbe regalare a Sarri un altro giocatore, che rappresenterebbe un’alternativa di livello. I nomi potrebbero essere quello di Shaqiri e Januzaj, pupilli del ds. Ma occhio all’ipotesi Callejon, soldato del mister ex Napoli. Tutto appare in divenire, ma occorre dare una svolta. Le parole del presidente tracciano la via.