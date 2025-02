Lotito, con il Cagliari millesima partita da presidente: tutte le pietre miliari del presidente della Lazio

Claudio Lotito contro il Cagliari taglierà il traguardo della millesima partita da presidente della Lazio: ecco tutte le pietre miliari della sua gestione

Quella di lunedì sera contro il Cagliari sarà la millesima partita della Lazio nella gestione Lotito. Il Corriere della Sera ha raccolto tutte le pietre miliari del patron biancoceleste: ecco quali sono

1ª: Milan-Lazio 3-0, 21 agosto 2004, Supercoppa Italiana, persa a San Siro.

100ª: Lazio-Atalanta 1-0, 24 settembre 2006, gol del futuro direttore sportivo Tare su assist di Siviglia.

200ª: Roma-Lazio 1-0, 16 novembre 2008. Deciso Julio Baptista in un derby che come quello del 5 gennaio vedeva i biancocelesti avanti in classifica e favoriti. Il bilancio delle stracittadine con Lotito: 16 vittorie, 10 pareggi, 20 sconfitte.

300ª: Genoa-Lazio 0-0, 6 gennaio 2011.

400ª: Lazio-Catania 3-0, 8 gennaio 2013. Quarti di finale di Coppa Italia, decidono Radu ed Hernanes con una doppietta.

500ª: Lazio-Milan 3-1, 24 gennaio 2015. Doppietta di Parolo e poi Klose, per i rossoneri a segno Menez.

600ª: Pescara-Lazio 2-6, 5 febbraio 2017. Parolo ne fa quattro, Keita e Immobile chiudono il set.

700ª: Napoli-Lazio 2-1, 20 gennaio 2019. Non basta il gol di Immobile sul risultato già di 2-0.

800ª: Lazio-Cagliari 1-0, 7 febbraio 2021. assist di Milinkovic Savic per il gol di Immobile al volo.

900ª: Cluj-Lazio 0-0, 23 febbraio 2023. Retrocessa dalla EL in Conference, la Lazio passa il playoff dopo l’1-0 dell’andata. ma viene eliminata agli ottavi dall’AZ.