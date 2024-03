Lotito non ci sta e attacca: senza Champions chiederà un rimborso per i torti subiti!

Claudio Lotito passa all’attacco dopo i recenti torti arbitrali subiti: ecco la mossa del patron biancoceleste se la Lazio non va in Champions

Il Messaggero parla di un Claudio Lotito determinato ad andare avanti per la sua strada, evidenziando una volta di più i torti arbitrali subiti quest’anno dalla sua Lazio.

Il quotidiano, infatti, svela che, nel caso in cui il club biancoceleste non dovesse riqualificarsi, per i torti arbitrali subiti, alla prossima edizione della Champions, il patron chiederebbe un rimborso del tesoretto sfumato. Sono entrati 60 milioni con la qualificazione agli ottavi, l’ingresso ai quarti vale un premio di ulteriori 10,6 milioni per la vincente tra Bayern e Lazio.