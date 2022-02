Pellegrini: «L’amicizia con Immobile? Ciro è un ragazzo eccezionale»

Ascolta la versione audio dell'articolo

Lorenzo Pellegrini, capitano della Roma, ha parlato della sua amicizia con Ciro Immobile in un’intervista rilasciata a SportWeek

«Non me la prendo e, in fondo, la capisco anche questa cosa. O meglio: non la capisco, ma fa parte del gioco. So che rivalità ci sia e, se uno me lo fa notare, va bene. Ciro è un ragazzo eccezionale e siamo legati anche con le famiglie, però quando scendo in campo è un’altra cosa. Se giocassi contro mia madre, diventerebbe un avversario, farei fallo pure a lei. Non ho fatto niente di sbagliato, ma non me la prendo se i tifosi si arrabbiano per una foto con Ciro. E’ diverso dall’episodio della nascita di mio figlio».