Insigne: «Vi dico cosa abbiamo fatto io, Immobile e Verrati post Europeo»

Lorenzo Insigne ha svelato alcuni retroscena relativi al post vittoria dell’Europeo: il legame con Immobile e Insigne è indissolubile

Lorenzo Insigne, esterno del Napoli e dell’Italia, intervenuto insieme a Roberto Mancini al al Festival di Trento organizzato dalla Gazzetta dello Sport, ha ripercorso la vittoria dell’Europeo del luglio scorso svelando alcuni retroscena relativi ai festeggiamenti con Immobile e Verratti post vittoria:

«Subito in gol con Immobile? È stata una grandissima emozione, non dico che non fossimo tesi. Per noi è stata una grandissima responsabilità, ma eravamo consapevoli della nostra forza e sapevamo di poter fare qualcosa di importante. Dopo la finale eravamo a piangere io, Immobile e Verratti. Siamo contenti di quello che abbiamo fatto, ma ora dobbiamo fare meglio».