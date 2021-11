Lokomotiv Mosca-Lazio, biancocelesti arrivati in Russia – VIDEO

I biancocelesti sono appena arrivati in Russia, dove domani affronteranno la Lokomotiv Mosca in un match fondamentale

Primo passo compiuto per la Lazio. I biancocelesti sono appena arrivati in Russia, dove domani affronteranno la Lokomotiv Mosca in un match fondamentale per il proseguo del proprio cammino europeo.

Il tutto è stato testimoniato, come sempre accade in questi casi, sui canali social della società capitolina attraverso un breve video.

Ora non resta che far partire il countdown verso il fischio d’inizio del match, previsto per domani alle ore 18.45. Insomma, l’attesa sta per finire.