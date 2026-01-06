Loftus-Cheek resta il sogno della Lazio, per il gioco di Sarri è perfetto: le novità - Lazio News 24

Ruben Loftus-Cheek è il giocatore che la Lazio sta seguendo da una settimana ed un profilo perfetto per il sistema di gioco di Maurizio Sarri

La strategia della Lazio nasce da basi finanziarie solide. La probabile cessione di Matteo Guendouzi al Fenerbahce e i 30 milioni di euro già incassati dall’addio di Valentín Castellanos hanno garantito al club biancoceleste un margine di manovra significativo. Un tesoretto che permette alla società di Claudio Lotito di sedersi al tavolo con il Milan e presentare una proposta concreta per l’inglese Ruben Loftus-Cheek!

Loftus-Cheek è la prima scelta di Sarri

In cima alla lista dei desideri di Sarri c’è Ruben Loftus-Cheek, considerato il profilo ideale per il suo sistema di gioco. Il centrocampista del Milan risponde perfettamente all’identikit tracciato dal tecnico toscano: mezzala di qualità, fisicamente strutturata, capace di inserirsi senza palla e di garantire soluzioni offensive dalla seconda linea.

Secondo quanto filtra dall’ambiente biancoceleste, Loftus-Cheek sarebbe stata la prima richiesta avanzata da Sarri alla società in vista del mercato di gennaio. Un segnale forte, che testimonia quanto il tecnico consideri prioritario l’intervento in mezzo al campo.

Loftus-Cheek e l’alternativa Fabbian

Nelle ultime ore, va segnalato anche l’interesse crescente per Giovanni Fabbian, profilo più giovane ma ritenuto comunque interessante. Tuttavia, il nome del centrocampista del Bologna resta per ora una pista parallela: la priorità assoluta rimane Loftus-Cheek.

I rapporti con il Milan sono improntati alla prudenza, ma la Lazio è pronta ad avanzare un’offerta alla dirigenza rossonera, forte della propria liquidità e della volontà di Sarri di avere un rinforzo immediato. I prossimi giorni saranno decisivi: il centrocampo della Lazio è destinato a cambiare volto e il nome di Loftus-Cheek resta, ad oggi, il grande sogno di gennaio.

