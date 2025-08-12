Lo Monaco, sospiro di sollievo: «Tutto rotto ma vivo». Gli ultimi aggiornamenti sulle condizioni del noto dirigente di calcio

Un messaggio breve, diretto e carico di speranza, affidato ai social network per rassicurare il mondo del calcio e porre fine all’apprensione. Con poche ma significative parole, l’ex amministratore delegato del Catania, Pietro Lo Monaco, ha annunciato di essere uscito dalla prognosi riservata dopo il grave incidente stradale che lo ha visto coinvolto lo scorso sabato.

«Uscito dalla prognosi riservata. Tutto rotto ma vivo», ha scritto il noto dirigente dalla sua pagina social. Un post che ha immediatamente fatto il giro del web, generando un’ondata di affetto e sollievo. Lo Monaco ha poi voluto ringraziare personalmente tutti coloro che gli hanno mostrato vicinanza in questi giorni difficili: «Ringrazio uno ad uno quelli che mi hanno mandato parole gradite di incoraggiamento. Vi porto tutti nel mio cuore. Arrivederci a presto».

Lo Monaco era in viaggio verso Palermo quando ha perso il controllo della sua auto in un incidente autonomo. Trasportato d’urgenza all’ospedale Villa Sofia del capoluogo siciliano, i medici gli hanno riscontrato numerose fratture su tutto il corpo, rendendo necessario il ricovero in prognosi riservata.

Sebbene il peggio sembri essere alle spalle, il dirigente rimane sotto stretta osservazione nella stessa struttura ospedaliera, dove dovrà affrontare un lungo periodo di cure e riabilitazione. Nelle ultime ore, sono giunti innumerevoli messaggi di sostegno da parte di club, addetti ai lavori e tifosi da ogni parte d’Italia, a testimonianza della stima e dell’affetto che circondano una delle figure storiche del calcio siciliano e nazionale. La comunità sportiva attende ora di poterlo rivedere presto, una volta superato completamente questo difficile momento.