LIVE Lazio, premio Bigiarelli: insigniti Lotito, Tare e Parolo al CONI

120 anni per la Lazio. Un traguardo che viene celebrato nel Salone d’Onore del CONI con il Premio Bigiarelli consegnato a Lotito Tare e Parolo

AGGIORNAMENTO ORE 11.30 – Procede spedita la premiazione, tra gli insigniti anche Peruzzi che ha così commentato: «Io sono una formica rispetto a chi è stato qui da 40 anni. Posso solo dire che vivere la Lazio è meraviglioso. Sento sempre dire che la Lazio è vita, che di Lazio si vive. È una bellissima realtà».

AGGIORNAMENTO ORE 10.25 – Il cortile del CONI è tinto di biancoceleste: ci sono tutti i rappresentanti delle varie delegazioni della Polisportiva. Tra i presenti, compaiono anche il ds Tare e il direttore della comunicazione De Martino.

Una giornata storica per la Lazio: la società biancoceleste taglia il nastro dei 120 anni. Tanti gli appuntamenti per celebrare il simbolo sempre vivo e fiero dell’Aquila, a partire dall’evento in scena al Salone d’Onore del CONI. A Lotito, Tare e Parolo sarà consegnato il Premio Bigiarelli e, insieme a loro, ci saranno gli atleti storici delle sezioni delle polisportive per essere insigniti allo stesso modo.