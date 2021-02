Liverpool in lutto, è morta la madre di Jurgen Klopp. Il post del club – FOTO

Elisabeth Klopp aveva 81 anni ed è morta in Germania. Il tecnico dei Reds non potrà recarsi al funerale a causa del coronavirus

Il Liverpool piange la madre del suo manager Jurger Klopp, dedicando al tedesco lo slogan emblema del club: You’ll Nevere Walk Alone. E’ stato lo stesso Klopp a rendere pubblica la notizia rilasciando un’intervista al giornale Schwarzwaelder: «Significava tutto per me, era una madre nel vero senso della parola. Da devota cristiana, so che si trova in un posto migliore.

La mia assenza dai funerali è dovuta a questa terribile pandemia, ma non appena sarà possibile terremo una cerimonia meravigliosa».