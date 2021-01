Liverani: «Finché sarò al Parma, darò tutto me stesso»

Il tecnico del Parma Liverani ha parlato del momento no che sta vivendo la squadra: la prossima sfida è con la Lazio

«Sono un allenatore giovane, ma ho sempre fatto calcio e conosco le dinamiche. Vengo qui al campo alle 8 e vado via al pomeriggio, tutto il mio tempo lo dedico al lavoro cercando di mettere tutto. Lo devo a me e alla mia professionalità. Vivo di risultati ma lo vivo con serenità. Poi c’è chi deve prendere le decisioni, finché sarò allenatore del Parma lo farò come se lo dovessi essere per tutta la vita».